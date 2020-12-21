Силовики назвали приметы пропавшего в Омске подростка

https://static.news.ru/photo/ee43fd2e-42ae-11eb-8985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики в Омске ищут 16-летнего подростка. Парень пропал четыре дня назад — ушёл из дома в Центральном округе города и до сих пор не вернулся, рассказали журналистам в региональном управлении МВД.

Вчера (19 декабря 2020 года. — NEWS.ru) обратились законные представители подростка 2004 года рождения, ушёл 16 декабря из дома и не вернулся, — цитирует ведомство ТАСС.

Школьник был одет в чёрную куртку и шапку тёмно-зелёного цвета, на ногах у него были чёрные кроссовки. Накануне в Твери также пропал подросток. По данному факту проводится доследственная проверка. Опрошены родственники мальчика, устанавливаются свидетели и очевидцы. В поисках ребёнка задействованы сотрудники полиции, Следственного комитета и волонтёры.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области в конце сентября пропал семилетний мальчик. Спустя два месяца он был найден живым в 19 км от дома. В Общероссийском народном фронте предложили принять меры для облегчения поиска пропавших людей. В числе инициатив — создание единой базы пропавших, а также снабжение школьников устройствами отслеживания перемещений.

ГД РФ 9 декабря приняла закон, обязывающий больницы оповещать правоохранительные органы обо всех пациентах, которые по состоянию здоровья или из-за других причин не могут сообщить данные о своей личности.