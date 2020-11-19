Суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве своих детей

https://static.news.ru/photo/05aff0ee-2a59-11eb-a298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Останкинский суд Москвы 19 ноября 2020 года до середины января арестовал гражданку, обвиняемую в убийстве двух своих детей на северо-востоке мегаполиса, рассказала пресс-секретарь инстанции Кристина Явкина.

Останкинским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 января включительно в отношении Джантураевой А.Л., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — рассказала она в беседе с РИА Новости.

Дети, тела которых были найдены в квартире многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, могли быть задушены подушкой. Это одна из версий, которую рассматривают следователи, не исключается и отравление.

По предварительным данным, весь день пятилетняя девочка и трёхлетний мальчик были с родной матерью. Вечером домой пришёл отец, стал стучать в дверь, так как забыл ключи, но ему никто не открывал. Мужчине пришлось вернуться на работу, забрать ключи, и после этого он смог попасть в квартиру, которую снимал с семьёй. Там он нашёл тела детей и жену, находившуюся в неадекватном состоянии.

Тела детей лежали на кровати, никаких телесных повреждений следователи не обнаружили. В мусорном ведре была найдена пустая банка из-под пива, мать малышей хотят проверить на употребление других веществ. Известно, что пара развелась пару месяцев назад, но тем не менее 32-летний отец продолжал жить с семьёй.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в одном из детских садов Башкортостана произошло убийство. Пьяный мужчина зарезал воспитательницу. Как сообщает СУ СК по региону, это случилось в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района днём 17 ноября.