Сильный взрыв полуразрушил многоэтажку в Риге

https://static.news.ru/photo/6c971084-4b0c-11eb-85a0-fa163e074e61_660.jpgФото с места происшествияФото: instagram.com/sadursme/
Сильный взрыв снёс буквально полдома в районе Агенскалс в Риге. В результате пострадал один человек, пятеро были эвакуированы.
Происшествие случилось в трёхэтажном многоквартирном доме. В здании пострадали второй и третий этажи, взрывом снесло крышу, сообщает в Twitter Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.
Plkst.01.22 tika saÅemts izsaukums RÄ«gÄ, ÄgenskalnÄ, kur saskaÅÄ ar sÄkotnÄjo informÄciju dzÄ«vojamÄ mÄjÄ bija noticis sprÄdziens. Notikuma vietÄ daÄ¼Äji nobrukusi trÄ«sstÄvu Äka, kur deg 2. un 3. stÄvs un jumta konstrukcija. Å obrÄ«d ir ziÅas par 1 cietuÅ¡u un 5 evakuÄtiem cilvÄkiem.
Причина взрыва не уточняется. Но очевидцы утверждают, что звук от взрыва был такой силы, что его услышали во многих других районах Риги. Окна дрожали за несколько километров от эпицентра взрыва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в многоэтажном доме в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате взрыва начался пожар и погиб один человек.