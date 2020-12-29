Сильный взрыв полуразрушил многоэтажку в Риге

https://static.news.ru/photo/6c971084-4b0c-11eb-85a0-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: instagram.com/sadursme/

Сильный взрыв снёс буквально полдома в районе Агенскалс в Риге. В результате пострадал один человек, пятеро были эвакуированы.

Происшествие случилось в трёхэтажном многоквартирном доме. В здании пострадали второй и третий этажи, взрывом снесло крышу, сообщает в Twitter Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

Plkst.01.22 tika saÅemts izsaukums RÄ«gÄ, ÄgenskalnÄ, kur saskaÅÄ ar sÄkotnÄjo informÄciju dzÄ«vojamÄ mÄjÄ bija noticis sprÄdziens. Notikuma vietÄ daÄ¼Äji nobrukusi trÄ«sstÄvu Äka, kur deg 2. un 3. stÄvs un jumta konstrukcija. Å obrÄ«d ir ziÅas par 1 cietuÅ¡u un 5 evakuÄtiem cilvÄkiem. — VUGD (@ugunsdzeseji) December 31, 2020

Причина взрыва не уточняется. Но очевидцы утверждают, что звук от взрыва был такой силы, что его услышали во многих других районах Риги. Окна дрожали за несколько километров от эпицентра взрыва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в многоэтажном доме в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате взрыва начался пожар и погиб один человек.