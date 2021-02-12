Сильное землетрясение произошло в Ереване

https://static.news.ru/photo/eb6ff1ca-6df6-11eb-8017-96000091f725_660.jpg Ереван Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Сильное землетрясение произошло в Армении. Его эпицентр располагался, по разным данным, от 8 до 11 километров к к юго-востоку от столицы республики Еревана. Очаг залегал на глубине от двух до 10 километров, эти данные также противоречивы.

Встревоженные жители покинули дома, опасаясь повторных толчков. По словам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали продукты. Местные СМИ сообщили, что в городе началась паника.

По данным «Интерфакса», сила подземных толчков была 5–6 баллов. ТАСС сообщает, что магнитуда составила 4,9. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр информирует о магнитуде 4,7.



Данные о разрушениях пока не поступали. Сейчас в Ереване наблюдаются перебои с сотовой связью и Интернетом.

Сообщения о том, что люди почувствовали подземные толчки, поступают и из других городов страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, мощное землетрясение было зафиксировано в южной части Эквадора.