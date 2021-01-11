Сильное землетрясение произошло на границе РФ и Монголии

Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января.
Эпицентр находился в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт,
Подземные толчки силой четыре-пять баллов ощущались в Иркутской области, в областном центре сила толчков достигала пяти баллов. Также сообщается об афтершоках силой до трёх баллов, которые ощущались в Иркутской области и Красноярском крае. Незначительные толчки почувствовали жители Тувы. Данных о возможных жертвах и разрушениях пока нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 4 января очередное землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане, в пяти километрах севернее Дербента. Толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало. Двумя днями ранее в 12 километрах от Дербента были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6.