Сильное землетрясение произошло на границе РФ и Монголии

https://static.news.ru/photo/afa99772-546a-11eb-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января.

Эпицентр находился в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5, а Геологическая служба США (USGS) назвала цифру 6,8.

Подземные толчки силой четыре-пять баллов ощущались в Иркутской области, в областном центре сила толчков достигала пяти баллов. Также сообщается об афтершоках силой до трёх баллов, которые ощущались в Иркутской области и Красноярском крае. Незначительные толчки почувствовали жители Тувы. Данных о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 4 января очередное землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане, в пяти километрах севернее Дербента. Толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало. Двумя днями ранее в 12 километрах от Дербента были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6.