Сигнализация: корпус главного здания МГУ эвакуировали

Корпус «Е» главного здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова эвакуировали из-за сработавшейся сигнализации. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Причиной стало оплавление кабеля в электрощитке. Возгорания не произошло. Тем не менее, все, кто находился в здании, были выведены на улицу.
На текущий момент пожарные обследуют здание. Проблему устраняют электрики. Другие подробности инцидента
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