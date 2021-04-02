Сигнализация: корпус главного здания МГУ эвакуировали

https://static.news.ru/photo/2035480a-944a-11eb-800a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корпус «Е» главного здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова эвакуировали из-за сработавшейся сигнализации. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Причиной стало оплавление кабеля в электрощитке. Возгорания не произошло. Тем не менее, все, кто находился в здании, были выведены на улицу.

На текущий момент пожарные обследуют здание. Проблему устраняют электрики. Другие подробности инцидента не приводятся . Отмечается, что в этом корпусе находится студенческое общежитие.

Ранее NEWS.ru писал, что Капитолий США заблокировали из-за внешней угрозы безопасности. По данным местных СМИ, один человек погиб, двое ранены.