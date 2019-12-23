https://static.news.ru/photo/7805f7d6-2575-11ea-b809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Пожарная сигнализация сработала в российском модуле на Международной космической станции. Экипаж посчитал тревогу ложной.

По словам космонавта Александра Скворцова, рядом с датчиком работал его коллега Олег Скрипочка, так что к его срабатыванию могла привести поднявшаяся пыль. Тем не менее, ЦУП попросил космонавтов на всякий случай взять пробы воздуха анализатором на содержание продуктов горения. Позже Скрипочка сообщил, что показания прибора нулевые.

Трансляция переговоров между экипажем станции и наземными специалистами ведётся NASA.

11 декабря NEWS.ru писал об очередной поломке унитаза в американском сегменте МКС. Астронавты были вынуждены временно использовать туалет, находящийся в российском сегменте международной станции. Перед этим туалет в модуле Tranquility ломался в ночь на 27 ноября. Тогда его удалось починить. Но астронавтам, по информации ряда СМИ, пришлось некоторое время пользоваться подгузниками.