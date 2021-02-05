Шутка о бомбе лишила женщину перелёта в Оренбург

https://static.news.ru/photo/e48967ce-6892-11eb-a973-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина пошутила о бомбе в багаже и лишилась перелёта. Инцидент произошёл в столичном аэропорту Шереметьево.

44-летняя пассажирка должна была вылететь из Шереметьево в Оренбург. На досмотре она заявила, что у неё в багаже находится взрывное устройство.

Позднее уже пассажирка призналась, что это была шутка, однако женщину всё равно задержали. Её вещи были тщательно проверены — в них не оказалось никакой бомбы.

Тем не менее дело не приостановили. По данному факту уже началась следственная проверка, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт из Санкт-Петербурга уже более 40 минут не может вылететь в Москву. Задержка в аэропорту Пулково происходит из-за того, что на борту присутствует убеждённый ковид-диссидент. Об этом в субботу, 6 февраля, журналистам рассказали очевидцы.

Воздушное судно должно было начать выполнять рейс до Москвы уже более 40 минут назад. Однако один из пассажиров отказывается надеть маску, как это положено на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Экипаж пытался уговорить мужчину покинуть самолёт. После его отказа стюардессам пришлось вызвать полицию.