https://static.news.ru/photo/7d8759bc-ce44-11e9-94aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию в районе Северного Кавказа.

Лётчикам удалось катапультироваться. Сейчас спасатели занимаются их поиском. В поисковых работах задействован вертолёт. Сообщается, что Су-25УБ вылетел с аэродрома Буденновск. Причина аварии пока неизвестна, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что учебный самолёт Ан-2 потерпел крушение в Таджикистане. Он разбился на учебном полигоне Фахробод. Воздушное судно производило высадку на парашютах восьми добровольцев, после чего совершило жёсткую посадку.