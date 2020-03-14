Более 300 деревьев было повалено в столице штормовым ветром. Перед стихией также не устояли две опоры освещения и пара слабо укреплённых конструкций.
В результате непогоды повреждены свыше 60 автомобилей и кровли двух административных зданий. Один человек погиб и ещё трое получили травмы.
В Подмосковье ветер повалил 101 дерево и четыре слабо укреплённых конструкции, также получили повреждения кровли трёх зданий и около четырёх десятков машин. Пострадали четыре человека, включая одного ребёнка,
Ранее NEWS.ru писал, что одной из пострадавших в результате сильного ветра в Москве стала чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха. Её
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