https://static.news.ru/photo/7de581bc-65c1-11ea-80ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 300 деревьев было повалено в столице штормовым ветром. Перед стихией также не устояли две опоры освещения и пара слабо укреплённых конструкций.

В результате непогоды повреждены свыше 60 автомобилей и кровли двух административных зданий. Один человек погиб и ещё трое получили травмы.

В Подмосковье ветер повалил 101 дерево и четыре слабо укреплённых конструкции, также получили повреждения кровли трёх зданий и около четырёх десятков машин. Пострадали четыре человека, включая одного ребёнка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.