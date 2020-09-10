Шпионский след: появились новые детали гибели модели из РФ в Италии

https://static.news.ru/photo/09fd0688-f3c1-11ea-9e3a-fa163e074e61_660.jpg Галина Фёдорова Фото: galinamodel/instagram.com

Гибель модели из России Галины Фёдоровой в районе острова Сардиния произошла рядом с «одной из ключевых в Средиземном море» военных баз НАТО. Итальянская полиция расследует, не была ли модельная съёмка с участием россиянки прикрытием для «шпионской миссии».

Об этом сообщает Sun со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что из лодки, в которой Фёдорова плавала со своим другом-фотографом, изъяты фотоаппараты, телефоны и дрон.

Запись с беспилотника вызывает интерес, поскольку это произошло очень близко к полигону НАТО, — цитирует издание своего собеседника.

Трагедия с 35-летней моделью случилась 5 сентября. Женщина с фотографом плавали неподалеку от населённого пункта Изола-Росса. Когда пара решила искупаться, лодка отсоединилась от буя, после чего её течением откинуло к скалам. Пара попыталась добраться до лодки, однако им это не удалось.

Береговая охрана спасла фотографа, женщине помочь не успели. Причиной смерти стало утопление.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историей жизни Фёдоровой поделилась её мать. По её словам, Галина окончила модельные курсы в Уфе, затем получила диплом журналиста и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и «пыталась выбраться из нищеты». Последние несколько лет женщина жила в Париже. Оттуда она направилась в ту поездку на Сардинию, где и произошёл инцидент.