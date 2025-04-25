Судья внезапно умер прямо во время футбольного матча SHOT: футбольный арбитр скончался во время игры в Красноярском крае

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45-летний арбитр внезапно потерял сознание на поле стадиона «Строитель» в Ачинске в ходе продолжающегося футбольного матча, сообщает SHOT. Мужчина скончался, несмотря на вмешательство медиков. Инцидент произошел во время турнира в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Медики скорой помощи оперативно прибыли на место и в течение пяти минут пытались реанимировать мужчину, однако им не удалось спасти футбольного арбитра. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. У мужчины осталось трое детей.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Лечче» сообщила, что матч 34-го тура Серии А против «Аталанты» перенесен на 27 апреля из-за внезапной смерти физиотерапевта команды Грациано Фиориты. Ветеран клуба, проработавший в «Лечче» более двух десятилетий, скончался во время подготовки команды в тренировочном лагере Коккальо. Весь состав немедленно вернулся в родной город.

До этого в матче «Фиорентины» и «Интера» 22-летний полузащитник Эдоардо Бове потерял сознание на 17-й минуте после удара в грудную клетку. У футболиста произошла остановка сердца на фоне эпилептического припадка. Инцидент случился, когда Бове наклонился завязать шнурки и внезапно рухнул на газон. Спортсмен выжил, его состояние оценивается как стабильное.