Часть учебных заведений, относительно которых появилась информация о минировании, уже проверили.
Сообщения о взрывных устройствах поступили в несколько школ Биробиджана, Владивостока и Благовещенска. В частности, неизвестные сообщали о бомбах в Приамурском госуниверситете имени Шолом-Алейхема, спорткомплексе Амурского университета и нескольких колледжах. На данный момент информация ни по одному учебному заведению не подтвердилась,
Как писал NEWS.ru ранее, все школы и университеты Хабаровска эвакуируют 13 января из-за сообщений о взрывах. Сообщение об угрозе взрыва получено на почту.
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