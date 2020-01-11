https://static.news.ru/photo/b338f8ac-35c5-11ea-8347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть учебных заведений, относительно которых появилась информация о минировании, уже проверили.

Сообщения о взрывных устройствах поступили в несколько школ Биробиджана, Владивостока и Благовещенска. В частности, неизвестные сообщали о бомбах в Приамурском госуниверситете имени Шолом-Алейхема, спорткомплексе Амурского университета и нескольких колледжах. На данный момент информация ни по одному учебному заведению не подтвердилась, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, все школы и университеты Хабаровска эвакуируют 13 января из-за сообщений о взрывах. Сообщение об угрозе взрыва получено на почту.