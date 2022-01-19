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Школы и колледжи в Магадане эвакуировали после сообщения о минировании

07:47, 20 января 2022
Школы и колледжи в Магадане эвакуировали после сообщения о минировании Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Магадане эвакуировали учеников и студентов из всех школ, колледжей и лицеев после анонимного сообщения о минировании. Учащихся перевели на дистанционное обучение, передаёт ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Учащиеся и сотрудники эвакуированы. Все занятия пройдут в дистанционном режиме, на местах работают спецслужбы, — заявили в правительстве Магаданской области.

Ранее сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в образовательные и дошкольные учреждения Волгоградской области. В Керчи из-за аналогичной угрозы эвакуировали учащихся политехнического колледжа.

18 января массовая эвакуация учеников и педагогов проводилась в школах Биробиджана, Красноярска и Хабаровска, угрозы поступали также в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени и других городов. По словам силовиков, анонимные сообщения о минировании рассылаются из-за рубежа с целью посеять панику. Также в январе эвакуировали детей из более 100 учебных заведений Екатеринбурга.

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