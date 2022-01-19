Школы и колледжи в Магадане эвакуировали после сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами упал в кювет, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Инцидент произошёл на 80-м километре межмуниципальной автомобильной дороги Герба — Омсукчан. Пострадавших не зафиксировано.

По данным ведомства, в результате аварии транспортное средство перевернулось, а всех пассажиров удалось эвакуировать. Отмечается, что в связи с инцидентом министерство намерено проверить работу предприятий, которые осуществляют коммерческие пассажироперевозки между...