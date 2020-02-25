https://static.news.ru/photo/bbe7072e-5842-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/angela_kolomeets/Global Look Press

Все школы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют из-за сообщений о заложенной бомбе. Аналогичные сообщения поступили ещё в две школы Владивостока.

Школьников размещают в зданиях соседних соцобъектов. В Хабаровске из школ выведены более 41,3 тыс. детей и свыше 3,1 тыс. взрослых. Уже проверены шесть школ, сообщения и минировании не подтвердились, сообщает ТАСС.

В Комсомольске-на-Амуре эвакуированы порядка 20,6 тыс. детей из 37 школ, а также 1,6 тыс. учителей и других сотрудников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала скриншот письма с угрозами минирования. Анонимный шантажист требует, чтобы ему заплатили 120 биткоинов, и тогда он прекратит рассылать письма о бомбах. В противном случае автор текста обещает начать «минировать» другие объекты с лета этого года, когда в городе будут проходить массовые мероприятия.