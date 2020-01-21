https://static.news.ru/photo/29a4555a-3c23-11ea-9806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Ивановской области во вторник, 21 января, перевернулся школьный автобус. В результате аварии пострадали четыре человека.

Данную информацию журналистам сообщил глава пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Он отметил, что микроавтобус со школьниками направлялся в сторону учебного заведения. Внутри транспортного средства находились восемь человек, шестеро из них — дети. Примерно в 10:00 неподалёку от деревни Пелгусово в заднюю часть автобуса въехал автомобиль. После столкновения микроавтобус со школьниками перевернулся.

По словам Радостина, характер травм детей в настоящее время неизвестен. Школьники после ДТП были госпитализированы.

Также подробностями произошедшего с журналистами поделился неназванный информированный источник.

Водителю машины не удалось удержать автомобиль на скользкой дороге. Из-за этого он въехал в школьный автобус, в результате чего тот перевернулся. Трое детей и взрослый получили травмы, — цитирует источника «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что микроавтобус с детьми угодил в массовое ДТП под Ставрополем. Он столкнулся с грузовой «Газелью» и с ещё четырьмя легковыми автомобилями.