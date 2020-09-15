Школьный автобус и поезд столкнулись в Новой Зеландии

https://static.news.ru/photo/675bb952-f7ac-11ea-97db-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard

Около 40 человек пострадали при столкновении поезда и школьного автобуса около новозеландского Банниторпа.

Инцидент произошёл около восьми утра по местному времени, (23:00 мск 15 сентября). Изначально сообщалось, что дети тяжело пострадали, но, как выяснилось, когда на место прибыли экстренные службы, большинство школьников получили лёгкие травмы, некоторым из них оказывают медицинскую помощь на месте. Шесть детей были доставлены в больницу Палмерстон-Норт с травмами средней и лёгкой степени тяжести, сообщает RNZ.

Общее число находившихся в автобусе детей пока уточняется, поэтому родителей, которые приезжают на место происшествия, чтобы забрать детей домой, просят уведомлять об этом офицера полиции, чтобы избежать путаницы. Власти попросили автомобилистов выбирать другие маршруты, передаёт This Quality.

Отмечается, что машинист поезда физически невредим, но испытал эмоциональное потрясение от инцидента.

Как писал NEWS.ru ранее, шесть человек, в том числе трое подростков, погибли при столкновении трёх машин в Алнашском районе Удмуртии.