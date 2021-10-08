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Школьники устроили стрельбу в центре Санкт-Петербурга

14:42, 10 октября 2021
Школьники устроили стрельбу в центре Санкт-Петербурга Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двое школьников устроили стрельбу в центре Санкт-Петербурга на улице Маршала Захарова. Об этом РЕН ТВ сообщили в полиции города. По словам очевидцев, подростки стреляли в воздух.

К месту происшествия уже приехали сотрудники правоохранительных органов. Школьников задержали. Один из них заявил, что по дереву стрелял его одноклассник. Второй пояснил, что нашёл пневматический пистолет на пустыре и подумал, что это игрушка, пока не начал стрелять.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Ранее житель Кировской области выстрелил из пневматической винтовки в играющих детей. Он попал в ногу 10-летнему мальчику, в результате чего у ребёнка образовались ссадина и кровоподтёк. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Винтовку у него изъяли.

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