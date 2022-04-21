Школьники попали в реанимацию из-за хулиганства с перцовым баллончиком
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:55, 21 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Трое учеников школы № 160 в Нижнем Новгороде попали в реанимацию после того, как в здании распылили перцовый баллончик, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести. Всего в больнице оказались шесть школьников, ещё одному оказали помощь на месте — у всех ингаляционное отравление.
По предварительным данным, 20 апреля 2022 года в помещении школы учащийся распылил перцовый баллончик, в результате чего у семи школьников выявлены признаки ингаляционного отравления. Шестеро детей сразу госпитализированы в детскую областную больницу с признаками отравления, один ребёнок отпущен домой. Трое детей находятся в реанимационном отделении под наблюдением в состоянии средней тяжести, — рассказали в ведомстве.
Следователи начали доследственную проверку случившегося, по её итогам они примут процессуальное решение.
Ранее в Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке. Пожилая женщина пришла в медучреждение, чтобы получить рецепт на лекарства, а заодно отдохнуть и погреться. Происшествие попало на видео. Как сообщили очевидцы, пенсионерка спокойно сидела и ждала врача, когда тот освободится, в это время подошёл охранник и прыснул ей в лицо из баллончика.