Школьники попали в реанимацию из-за хулиганства с перцовым баллончиком

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В Кинешме Ивановской области загорелся цех по производству растворимой краски на территории Дмитриевского химического завода, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС России. В результате возгорания пострадал один человек, ещё 143 были эвакуированы. Причина пожара пока неизвестна.

Завод расположен по адресу: Производственная улица, дом 1. По прибытии на место происшествия спасателей пламя охватило 800 «квадратов» цеха «ООО ДХЗ Производств», где изготавливается растворимая краска. В МЧС отметили, что...