Школьники отравились газами от фейерверков в подмосковном лагере

Десять школьников отравились газами от фейерверков в санатории «Новая Истра» в посёлке Пионерский в Подмосковье. На сборах танцевальной школы подростки пускали салюты, сообщает Telegram-канал Mash.

Ядовитыми парами надышались дети в возрасте от 8 до 16 лет, из-за нарушения техники безопасности они получили избыточную дозу пороховых газов. У некоторых отравление спровоцировало неврологические симптомы, уточняет «Интерфакс». Это удушье и панические атаки. При этом агентство уточняет, что речь идёт о шести школьниках.

Дети были осмотрены медиками, состояние школьников оценивается как стабильное. Госпитализирован один ребёнок в возрасте девяти лет.

Ранее в подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей. Чтобы доставить пострадавших в больницу, пришлось вызвать полицию, так как тренер юных фехтовальщиков не хотел госпитализации воспитанников.