Школьника обвинили в сексуальном насилии над учеником средних классов В Самаре 11-классника обвинили в сексуальном насилии над учеником средней школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученика 11-го класса лицея в Самаре обвинили в истязании двух восьмиклассников и сексуальном насилии над одним из них, сообщили в региональной прокуратуре и управлении СК России. Также ему вменяют хулиганство. Следователи установили, что в течение долгого времени школьник унижал двоих детей, публично бил их перед другими лицеистами.

15 ноября 2024 парень в помещении туалета учебного заведения в присутствии других учеников, схватив подростка за голову, удерживая, демонстративно произвел в его сторону движения, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, материалы которого отправлены в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре. По решению инстанции фигуранта поместили под домашний арест. Школьнику грозит в общей сложности до 15 лет лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело по размещенным в СМИ материалам.

Ранее журналисты сообщили, что в Калтасинском районе Башкирии девятиклассник разнимал драку товарищей, но его самого избили. В результате школьник попал в больницу, где впал в кому и скончался. Отец погибшего сообщил, что 15-летний сын пошел на ночевку к другу и оказался в сомнительной компании.