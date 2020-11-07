Школьник в Санкт-Петербурге пытался убить свою семью

https://static.news.ru/photo/c3e42490-2199-11eb-9234-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на членов своей семьи. Он стрелял в бабушку, дедушку и мать, а также напал на шестилетнюю сестру.

Инцидент произошёл на Лужской улице. Школьник выстрелил бабушке в висок, а дедушке — в руку. Он стрелял из травматического пистолета, поэтому никто не погиб. У маленькой сестры ножевая рана в области шеи. Пострадавшие госпитализированы, состояние девочки оценивается как тяжёлое, сообщает РЕН ТВ.

Другие источники утверждают, что подросток стрелял и в мать. Однако, судя по всему, она не пострадала. Вместе с сыном и мужем она находится в отделении Следственного комитета.

О том, что толкнуло школьника на такой поступок, пока не сообщается. По некоторым данным, он давно планировал расправиться с родственниками. При этом сообщается, что семья была благополучной.

Ранее NEWS.ru писал о двойном убийстве в Московской области. Прокуратура предполагает, что к преступлению может быть причастен уроженец стран ближнего зарубежья.