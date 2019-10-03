https://static.news.ru/photo/5607b86a-e630-11e9-a013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти 15-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, школьник с 16 сентября этого года по 1 октября проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров Санкт-Петербург. Из больницы подросток был выписан 2 октября, после чего его состояние подростка резко ухудшилось и он скончался.

Следствие полагает, что школьник умер из-за ненадлежащего исполнения медработниками своих обязанностей.

Как ранее писал News.ru, в Липецке школьница умерла по вине врачей. Она поступила в детскую больницу с болями в животе и воспалениеим кишечника. Больше двух месяцев девочка пролежала в коме без точного диагноза и скончалась в результате неправильного лечения.