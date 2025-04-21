Школьник неожиданно умер на перемене В Красноярске 12-летний школьник потерял сознание на перемене и скончался

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ученик пятого класса потерял сознание на перемене в школе и умер, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю. Трагедия произошла в понедельник, 21 апреля 2025 года, в столице региона.

По предварительным данным, 21 апреля 2025 года ученик 5-го класса, находясь в школе, на перемене потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка, — говорится в сообщении СК.

Следственный отдел ведомства по Ленинскому району Красноярска проводит процессуальную проверку по факту трагедии. Сейчас выполняются необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств гибели подростка. В СК отметили, что при внешнем осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено, что может означать ненасильственный характер смерти.

Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить причины гибели мальчика. В результате будет принято процессуальное решение.

Ранее в Котельниче девятилетний школьник во время игры случайно напоролся головой на шампур. Врачам из Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова удалось его спасти. Оказалось, что ребенок сам смог вытащить шампур до приезда скорой.