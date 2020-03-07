Ученик 7 класса получил ножевое ранение на перемене в школе. Инцидент произошёл в селе Майма.
Во время перерыва он и 13-летний подросток подрались. Последний достал нож и нанёс противнику удар. Очевидцы вызвали скорую помощь. Ученика доставили в больницу и оказали первую помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
На данный момент на месте происшествия работает прокуратура. Она выясняет детали инцидента. Действиям педагогов и охраны учебного учреждения будет дана оценка из-за того, что они не приняли мер к урегулированию конфликта.
NEWS.ru ранее сообщал об инциденте в одной из школ Перми. Ученику пришлось встать перед учителем на колени, чтобы получить разрешение выйти в туалет.
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