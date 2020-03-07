https://static.news.ru/photo/6ef75904-6086-11ea-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученик 7 класса получил ножевое ранение на перемене в школе. Инцидент произошёл в селе Майма.

Во время перерыва он и 13-летний подросток подрались. Последний достал нож и нанёс противнику удар. Очевидцы вызвали скорую помощь. Ученика доставили в больницу и оказали первую помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

На данный момент на месте происшествия работает прокуратура. Она выясняет детали инцидента. Действиям педагогов и охраны учебного учреждения будет дана оценка из-за того, что они не приняли мер к урегулированию конфликта.

NEWS.ru ранее сообщал об инциденте в одной из школ Перми. Ученику пришлось встать перед учителем на колени, чтобы получить разрешение выйти в туалет.