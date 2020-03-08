https://static.news.ru/photo/22ddefc4-6144-11ea-a338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moreno, J./Arco Images GmbH/Global Look Press

Школьник по имени Кирилл сообщил об инциденте, в ходе которого убили 14-летнего гостя сына судьи в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что спиртных напитков одноклассники не пили, а только смотрели телевизор.

Артём предложил посидеть у него дома — там родителей нет и телевизор такой... Мы пошли к нему, смотрели телевизор, играли, и речь зашла об оружии. И Тёма достал настоящее ружьё. Наверное, думал, что оно не заряжено, — рассказал РЕН ТВ Кирилл.

Подросток считает, что Артём хотел выстрелить в воздух и напугать Влада, который сидел в соседней комнате.

Как писал NEWS.ru, адвокат подростка, подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, заявил о намерении сотрудничать со следствием. Семья также выразила готовность оказывать необходимую помощь родным убитого.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Ижорского Батальона в петербургском районе Колпино 7 марта. Тело 14-летнего школьника было обнаружено с огнестрельным ранением головы. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийство произошло в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. В преступлении подозревается его сын.