Подросток из Ульяновска задержан правоохранительными органами после нападения на школьную учительницу. Юноша ранил её кухонным ножом.
Инцидент произошёл утром 26 февраля. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 15-летний молодой человек нанёс женщине проникающее ранение в область живота.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подростку инкриминируют покушение на убийство.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники опрашивают свидетелей и выясняют причины конфликта.
Ранее NEWS.ru писал, что все школы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о заложенной бомбе. Аналогичные угрозы поступили также в две школы Владивостока.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен