https://static.news.ru/photo/d1b14ba8-587b-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Подросток из Ульяновска задержан правоохранительными органами после нападения на школьную учительницу. Юноша ранил её кухонным ножом.

Инцидент произошёл утром 26 февраля. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 15-летний молодой человек нанёс женщине проникающее ранение в область живота.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подростку инкриминируют покушение на убийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники опрашивают свидетелей и выясняют причины конфликта.

Ранее NEWS.ru писал, что все школы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о заложенной бомбе. Аналогичные угрозы поступили также в две школы Владивостока.