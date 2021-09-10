Школьник пожаловался на приставания педофила в Новосибирской области

Полиция проверяет информацию о приставании педофила к детям в Искитиме Новосибирской области. О происшествии рассказал 12-летний школьник, которому удалось скрыться от злоумышленника, сообщает «Весь Искитим».

По словам мальчика, незнакомый мужчина стал приставать к двум семилетним мальчикам, которых затащил в кусты. Самому подростку удалось сбежать от педофила и спрятаться в магазине, где рассказал обо всём продавщице. Женщина сообщила, что ребёнок попросил у неё помощи. Он рассказал, что его удерживал незнакомый дяденька и распускал руки.

На днях полицейские сумели предотвратить преступление против 10-летней школьницы в Гатчине Ленинградской области. Накануне девочка ушла в школу и не вернулась. Позже её нашли дома у 33-летнего мужчины, с которым школьница познакомилась в интернете.

Ранее сообщалось, что в ЛДПР намерены поддержать ужесточение наказания в отношении педофилов. Как заявил в беседе с «Радио 1» председатель комитета Госдумы по труду, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов, для решения проблемы также необходимо ввести дополнительную меру — кастрацию преступников.