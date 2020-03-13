https://static.news.ru/photo/a0b8585c-653c-11ea-a30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Устроивший стрельбу в школе Приамурья рассказал о своих мотивах. Старшеклассник утверждает, что просто хотел поиграть.

По его словам, на самом деле никто в этой истории не пострадал. Всё происходило в шутливой форме. Пневматический пистолет он принёс в учебное заведение, чтобы показать одноклассникам. Сила удара от пневматической пули, по его словам, минимальная, как от игрушечного пистолета.

Одна девочка начала интересоваться. Я ей ответил, что он вообще урона не наносит, и выстрелил. Она как стояла, так и осталась стоять. Один парень из моей школы тоже спросил, сильно он бьёт или нет. Я так же выстрелил, увечий ему не нанёс, — рассказал он telegram-каналу «112».

Со слов подростка, всё это наблюдал случайный прохожий, который и вызвал полицию. Пару лет назад СМИ уже писали об этом школьнике. Тогда он спас семью из пожара и получил медаль за отвагу.

Ранее NEWS.ru писал, что старшеклассник открыл огонь из пневматического оружия в одной из школ Амурской области. В результате ЧП ранения получили два ученика 6 и 8 классов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).