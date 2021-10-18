Школьницы пропали по дороге из школы домой в Красноярском крае

Две 11-летние школьницы пропали по дороге домой из школы в Дудинке Красноярского края. Об исчезновении девочек стало известно 18 октября, сейчас их ищет полиция, сообщает пресс-служба УМВД по Красноярскому краю.

Сообщение о пропаже ребёнка поступило в полицию от мачехи одной из девочек. Полицейские решили, что школьница могла остаться у подруги-сверстницы, но той тоже не оказалось дома.

На данный момент поисками детей занят весь личный состав уголовного розыска. Местные жители надеются, что девочек найдут живыми. Если школьницы гуляют, то рискуют замёрзнуть: температура воздуха в городе едва выше нуля.

Сейчас полицейские проверяют возможные места нахождения школьниц, устанавливают их круг общения. Опубликованы приметы пропавших девочек.

Ранее девятилетняя девочка, поиски которой велись два дня в Вологде, найдена мёртвой. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по факту убийства.