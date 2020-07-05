Школьница утонула в пруду под Саратовом

https://static.news.ru/photo/13ca2a4e-be45-11ea-a021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двенадцатилетняя школьница утонула в пруду в селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области. Девочка пришла купаться вместе с подругой-ровесницей, прыгнула в воду и больше не показалась на поверхности.

Подружка сразу же позвонила брату, который прибежал на пруд. Он несколько раз нырнул и нашёл ребёнка уже на дне водоёма, сообщает региональное СУ СКР. Девочку вытащили на берег, но она была уже мертва.

По факту гибели ребёнка Следственный комитет проводит доследственную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России на 14% возросло число утонувших детей по сравнению с показателем 2019 года. В связи с досрочным окончанием учебного года из-за ограничительных мер родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они были предоставлены сами себе.