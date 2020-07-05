Школьница утонула в пруду под Саратовом

Двенадцатилетняя школьница утонула в пруду в селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области. Девочка пришла купаться вместе с подругой-ровесницей, прыгнула в воду и больше не показалась на поверхности.
Подружка сразу же позвонила брату, который прибежал на пруд. Он несколько раз нырнул и нашёл ребёнка уже на дне водоёма,
По факту гибели ребёнка Следственный комитет проводит доследственную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России на 14% возросло число утонувших детей по сравнению с показателем 2019 года. В связи с досрочным окончанием учебного года из-за ограничительных мер родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они были предоставлены сами себе.
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