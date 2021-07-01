Школьница убила обидевшего её подростка в Братске

Школьница убила ножом обидевшего её подростка в Братске Иркутской области. По предварительным данным, удар пришёлся юноше прямо в сердце, сообщает местный портал «БСТ».

Детали происшествия на данный момент выясняются . Известно, что происшествие случилось на Театральной площади в городе. Пострадавшему вызвали скорую, врачи пытались спасти молодого человека, но он скончался в автомобиле медиков.

На днях 16-летний девятиклассник из Санкт-Петербурга покончил с собой после проваленного ОГЭ по математике. По предварительной информации, полицейские изъяли из квартиры подростка его телефон, в котором нашли переписку с результатами экзамена. В мобильнике было обнаружено сообщение от учителя математики: «Ты не сдал».

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае сотрудники полиции задержали 14-летнюю жительницу Барнаула за надругательство над 11-летней девочкой. Старшая девочка причинила младшей телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении неё. Всё происходящее было записано на видео.