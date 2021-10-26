Школьница спасла малыша, вытащив его из колодца в Новосибирске

Более двух месяцев назад десятиклассница Шукрона Гадоева спасла трёхлетнего ребёнка, упавшего в колодец в Новосибирске. Девушка решила никому не рассказывать о своём подвиге. Однако на занятиях в военно-патриотическом клубе её увидела мать мальчика. Она подошла к педагогу и поблагодарила его за подготовку девушки. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Как отмечает издание, девушка провожала подругу с её трёхлетним братом. Он, заигравшись, упал в колодец в частном секторе. Воды там не было, мальчик получил ушибы.

Никакого каната, конечно, не было. Но я увидела, что на бельевой верёвке сушатся вещи, и вспомнила свои занятия на уроке ОБЖ и в военно-патриотическом клубе. Связала рубашки и штаны в «верёвку», один её конец бросила Марку. Думала, что Марк сможет за неё держаться и мы его вытянем, но ничего не выходило: он никак не мог хорошо зацепиться — мешала куртка, — рассказала Гадоева.

В итоге ей помогли подруги, которые принесли лестницу. Гадоева спустилась к мальчику и помогла ему вылезти из колодца. Мать спасённого рассказала, что он после этого переболел пневмонией, но главное — остался жив.

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 71, руководитель ВПК «Гвардеец» Александр Фоменко сообщил, что не удивлён решительностью Шукроны, но её скромность стала для него неожиданностью.

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