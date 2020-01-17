https://static.news.ru/photo/f66f39c6-39d3-11ea-be75-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Ученица одной из школ Екатеринбурга покончила с собой после решения родителей выдать её замуж за 50-летнего жителя Омска.

По данным местных СМИ, родители подростка являются езидами, по традиции которых девушки выходят замуж в возрасте 16 лет. Накануне они вернулись из Омска, куда ездили на смотрины к 50-летнему местному жителю. Школьница не смогла смириться с решением родителей и покончила с собой. Она хорошо училась до девятого класса, а затем бросила учебное заведение из-за предстоящего замужества, передаёт sib.fm.

Полицейские проверяют информацию и выясняют обстоятельства случившегося. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске ученицу десятого класса школы № 112 обнаружили мёртвой. Её тело нашли в школьном туалете, школьница покончила с собой. Непосредственно перед смертью она заходила на свою страницу в соцсети «ВКонтакте», где оставила статус «Произошла смерть». Кроме того, девочка добавила на стену запись со словами «Это конец».