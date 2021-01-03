Школьница сбежала из дома после ссоры с мамой в Калининграде

https://static.news.ru/photo/f304d932-4e1b-11eb-aafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полиция и волонтёры разыскивают сбежавшую из дома 11-летнюю школьницу в Калининграде. Девочка поссорилась с мамой и выпрыгнула из окна квартиры на первом этаже.

С собой беглянка прихватила две тысячи рублей, которые скопила сама, и скрылась в неизвестном направлении. Одета школьница в серую куртку с капюшоном, серые брюки и чёрно-розовые кроссовки, пишет «Клопс».

По словам матери, раньше дочь никогда не уходила из дома. Семья характеризуется как благополучная.

Позже стало известно, что беглянку нашли на площади Победы. Её заметили сотрудники ППС. Девочку передали родителям. Сотрудники ПДН проводят профилактическую работу со школьницей о недопустимости ухода из дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции нашли 13-летнего мальчика, который 1 января ушёл гулять и пропал. В этот день температура воздуха в Кемерово опускалась до минус 30 градусов.