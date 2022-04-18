Школьница пошла за вербой и утонула в реке в Новосибирской области

Школьница отправилась за вербой и утонула в реке Изылы в Новосибирской области, сообщает «Сиб.фм». Она сняла верхнюю одежду, стала переходить на другой берег реки возле села Вассино, но поскользнулась на плитах и упала в воду. С 12-летней девочкой была 11-летняя подруга.

Девочки маленькие, и вторая не смогла вытащить подругу. У нас паводок, и вода поднялась, поэтому такое сильное течение. Мы были на месте через 10 минут, как я получил звонок: организовали лодку и людей. Они смотрели вдоль берега, — рассказал глава Вассинского сельсовета Сергей Федорчук.

Затем прибыли криминалисты Следственного комитета. Третьи сутки работают водолазы, помогают почти все жители села, но тело ещё не нашли. Это объясняют тем, что на девочке нет одежды, которая могла бы за что-то зацепиться.

Ранее группа туристов в Свердловской области, которая считалась пропавшей, самостоятельно вышла к спасателям. Здоровью граждан ничего не угрожает, заявили NEWS.ru в региональном главке МЧС России. В ведомстве добавили, что путешественники просто задержались на маршруте.

Также сообщалось, что в Волгоградской области в городе Камышине на реке Волге перевернулся катер. В результате ЧП погиб один человек, четверо пассажиров пострадали, судьба 12-летнего ребёнка, находившегося на борту, неизвестна.