Школьница погибла в ДТП на мотоцикле под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/733cebce-c985-11ea-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 54.мвд.рф

Пятнадцатилетняя девушка погибла в столкновении двух мотоциклов в посёлке Петровский Новосибирской области. Пострадали также два 16-летний подростка, управлявших мотоциклами.

Авария произошла на улице Юбилейной. Один подросток на «Урале» не справился с управлением и допустил столкновение с мотоциклом «Иж-Юпитер», за рулём которого сидел его сверстник, а на пассажирском сиденье — школьница, сообщает региональное ГУ МВД.

В момент столкновения «Иж-Юпитер» ехал в попутном «Уралу» направлении и остановился на обочине. В результате аварии пассажирка мотоцикла погибла. Оба подростка были без прав.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону водитель BMW сбил 28-летнюю мотоциклистку. Девушка скончалась в больнице, у неё остался маленький ребёнок.