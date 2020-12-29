Школа и два детсада остались без тепла в двадцатиградусный мороз в Кирове

https://static.news.ru/photo/3a7bcebc-49dd-11eb-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

30 жилых домов, два детских сада и школа в Кирове остались без отопления из-за аварии на теплосетях.

Городская администрация обещает устранить неполадки и возобновить подачу отопления к вечеру 29 декабря. Прорыв теплосетей произошёл около 11:00 мск на улице Чапаева. Пострадавшие из-за аварии дома расположены на этой же улице, а также на улицах Калинина, Воровского и Горького. Без тепла остались детские сады № 7 и 9 и школа № 57.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники аварийной службы Кировской теплоснабжающей компании. Две бригады определяют характер повреждения теплосетей и способ его устранения. Предполагается, что работы завершатся к 18:00.

По данным портала Gismeteo, температура воздуха в Кирове по состоянию на 16:30 мск составляет минус 22 градуса.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился снежный циклон. Из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы были обесточены. Десятки тысяч жителей края остались без электричества. 20 ноября местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке. 26 ноября в Минэнерго сообщили, что в столице края удалось восстановить теплоснабжение. На полное устранение последствий стихии может уйти ещё два месяца.