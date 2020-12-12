Шизофреник порезал прохожих во Франции

Злоумышленник с ножом напал на людей во французском городе Антони. Его задержала полиция. Инцидент произошёл в субботу, 12 декабря, в 19:30.
Преступник страдает серьёзными психическими расстройствами шизофренического типа. Он ранил троих человек. Пострадавшие получили удары по спине, туловищу и лопаткам. Их госпитализировали.
Полицейские заявили, что нападение не имеет террористического или криминального характера из-за психических заболеваний злоумышленника,
Расследование было поручено департаментской службе судебной полиции департамента О-де-Сен. Подозреваемый в нападении арестован и помещён под стражу.
Как писал NEWS.ru, в Швейцарии женщина с ножом ранила двоих человек. Она зашла в магазин в городе Лугано и накинулась на двух покупательниц. Мотивы преступницы неизвестны. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Ранее в немецком городе Оберхаузен на западе Германии вооружённый ножом преступник напал на четырёх человек. Речь шла о бытовом конфликте, один из пострадавших получил серьёзные ранения и находится в больнице. Преступника задержали, он тоже госпитализирован.