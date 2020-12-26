Шестилетняя украинка угодила в капкан собственного отца

https://static.news.ru/photo/e0e3b388-4761-11eb-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

На территории Одесской области две шестилетние украинки получили тяжёлые травмы во время игры. Они попали в капкан, установленный отцом одной из них в сарае. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы региональной Нацполиции.

По имеющейся информации, в момент ЧП родители обеих девочек находились в доме. Дети играли во дворе, а потом забежали в сарай. Они не знали, что там отец одной из них установил капкан. Мужчина рассчитывал поймать с его помощью воров.

Однако сработала ловушка не по назначению. В итоге дочка хозяина дома серьёзно повредила ноги, а её подруга получила травмы живота. По факту произошедшего правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, установившего капкан, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, по меньшей мере пятеро детей и два воспитателя пострадали, когда в здание детского сада японского города Саппоро въехала машина. Учреждение находится у дороги, на которой произошло ДТП с участием трёх автомобилей.