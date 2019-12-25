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Ученик шестого класса одной из школ на территории Якутии сбежал из дома. В среду, 25 декабря, мальчика доставили в больницу с обморожением обеих стоп. Данную информацию журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ребёнка доставили в ожоговое отделение медицинского учреждения в 04:00 по местному времени. Врачи диагностировали у мальчика обморожение обеих стоп I–II степени.

Отмечается, что правоохранители обнаружили школьника возле дома, где он проживает. Родители сбежавшего из дома шестиклассника обратились в полицию спустя несколько дней после его самовольного ухода, сообщает «Политика сегодня».

Сотрудники полиции напомнили жителям республики после случившегося, что во время каникул и особенно в критические морозы необходимо осуществлять постоянный родительский контроль над детьми для их же собственной безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде госпитализировали шестилетнего мальчика, над которым измывалась родная мать и отчим.

У ребёнка порваны уши, сломаны рёбра, а также множество травм по всему телу.