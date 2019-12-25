Ученик шестого класса одной из школ на территории Якутии сбежал из дома. В среду, 25 декабря, мальчика доставили в больницу с обморожением обеих стоп. Данную информацию журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Ребёнка доставили в ожоговое отделение медицинского учреждения в 04:00 по местному времени. Врачи диагностировали у мальчика обморожение обеих стоп I–II степени.
Отмечается, что правоохранители обнаружили школьника возле дома, где он проживает. Родители сбежавшего из дома шестиклассника обратились в полицию спустя несколько дней после его самовольного ухода,
Сотрудники полиции напомнили жителям республики после случившегося, что во время каникул и особенно в критические морозы необходимо осуществлять постоянный родительский контроль над детьми для их же собственной безопасности.
Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде госпитализировали шестилетнего мальчика, над которым измывалась родная мать и отчим.
У ребёнка порваны уши, сломаны рёбра, а также множество травм по всему телу.
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