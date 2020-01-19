Сейсмологи зафиксировали второе за два дня шестибалльное землетрясение у берегов Индонезии в Тихом океане, сообщает 19 января ТАСС.
Эпицентр землетрясения расположен на глубине около 130 километров под поверхностью Тихого океана и отдалён на 116 километров от города Горонтало с населением 145 тысяч человек. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным ТАСС, цунами на ожидается.
Как писал NEWS.ru, 18 января у берегов Индонезии также случилось шестибалльное землетрясение. Утром 19 января подземные толчки зафиксировали в Китае.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен