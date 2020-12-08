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Происшествия

Шестеро погибли при крушении вертолёта во Франции

00:08, 09 декабря 2020 17
Фото: Unsplash

Вертолёт разбился вечером 8 декабря на востоке Франции. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек.

Крушение произошло в департаменте Савойя в Альпах, сообщает AFP.

Перед падением вертолёт находился на высоте 1800 метров.

Уточняется, что четверо из находившихся на борту были сотрудниками частной компании Service Aérien Francais, ещё двое — сотрудниками службы первой помощи. По предварительной версии, о крушении сообщил пилот вертолёта, которому удалось эвакуироваться, он находится на связи.

В поисково-спасательной операции задействованы 40 человек и три вертолёта, но операции мешает густой туман, который не позволил вертолётам приблизиться к месту крушения, уточняет Euronews.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября на Южном Синае в Египте потерпел крушение вертолёт. В результате пострадали американские солдаты из миротворческого контингента.

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