Шестеро погибли при крушении вертолёта во Франции

https://static.news.ru/photo/7897e6b6-399a-11eb-a965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Вертолёт разбился вечером 8 декабря на востоке Франции. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек.

Крушение произошло в департаменте Савойя в Альпах, сообщает AFP.

Перед падением вертолёт находился на высоте 1800 метров.

Уточняется, что четверо из находившихся на борту были сотрудниками частной компании Service Aérien Francais, ещё двое — сотрудниками службы первой помощи. По предварительной версии, о крушении сообщил пилот вертолёта, которому удалось эвакуироваться, он находится на связи.

В поисково-спасательной операции задействованы 40 человек и три вертолёта, но операции мешает густой туман, который не позволил вертолётам приблизиться к месту крушения, уточняет Euronews.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября на Южном Синае в Египте потерпел крушение вертолёт. В результате пострадали американские солдаты из миротворческого контингента.