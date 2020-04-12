Шесть пациентов сбежали из психбольницы в Иркутске

https://static.news.ru/photo/bb7ed5a6-7c7c-11ea-afdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске шесть человек совершили побег из областной психиатрической больницы. Полиция объявила их в розыск.

Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан, — сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по региону.

МВД разослало ориентировки на всех сбежавших. По некоторым данным, им от 19 до 28 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в одну из московских больниц вернули мужчину, который до этого сбежал с травмами и в одних трусах. Как сообщили в столичной полиции, к медикам беглец попал после того, как неудачно спрыгнул в Москву-реку и попал в сливную техническую канализацию.