Девять иностранцев из второй лодки были доставлены в полицейский участок в Сербии для допроса. В Комиссариате по делам беженцев и миграции рассказали, что в 2019 году при попытке пересечь сербскую границу погибли более 20 человек.
Ранее полиция Венгрии заявила об обнаружении двух тайных тоннелей длиной 34 метра и 21,7 метра на границе с Сербией. Как предполагают правоохранители, оба были прорыты вручную и замаскированы растительностью для переправки нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза, писал NEWS.ru.