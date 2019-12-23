https://static.news.ru/photo/94a0bfd6-258c-11ea-942d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mup.gov.hr

Мигранты на двух лодках пытались пересечь Дунай и попасть из Сербии в Хорватию, которая является членом Европейского союза.

В одной из лодок следовали семьи из Ирака и Сирии — четверо взрослых и двое детей. Плот опрокинулся в районе деревни Каравуково, мигранты числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

Се преврте чамец со мигранти на Дунав, шест лица се исчезнати https://t.co/Xj8UU2hm5K via @NetPress — Нетпрес (@Net_Press) December 23, 2019

Девять иностранцев из второй лодки были доставлены в полицейский участок в Сербии для допроса. В Комиссариате по делам беженцев и миграции рассказали, что в 2019 году при попытке пересечь сербскую границу погибли более 20 человек.

Ранее полиция Венгрии заявила об обнаружении двух тайных тоннелей длиной 34 метра и 21,7 метра на границе с Сербией. Как предполагают правоохранители, оба были прорыты вручную и замаскированы растительностью для переправки нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза, писал NEWS.ru.