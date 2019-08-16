https://static.news.ru/photo/68ed4fe2-c0f3-11e9-bd57-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Шесть человек оказались в больнице после ДТП в Тамбовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на 19-м километре автодороги Тамбов — Пенза, около переезда. Там столкнулись грузовик и микроавтобус.

По данным центра медицины катастроф, шесть человек госпитализированы, двое отпущены, — сообщила РИА Новости представитель ведомства.

На месте работают экстренные службы. Причины аварии уточняются.

Ранее News.ru писал, что число пострадавших в результате ДТП в Челябинской области выросло до девяти. Пять человек, включая одного ребёнка, госпитализированы. Инцидент произошёл на 183-м километре трассы Чебаркуль — Уйское. Там столкнулись автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса.