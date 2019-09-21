https://static.news.ru/photo/33292354-dd27-11e9-9589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории американского города Индианаполис, штат Индиана, вечером 21 сентября произошла перестрелка. В результате пострадали шесть человек, некоторые из них — подростки.

Неизвестный устроил стрельбу в паре кварталов от торгово-развлекательного центра Индианаполиса.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая подростков. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, — передаёт телеканал NBC со ссылкой на полицию Индианаполиса.

Все пострадавшие были экстренно отправлены в медицинские учреждения.

По опубликованным сведениям, нападение было совершено одним человеком. Полиция города и штата Индиана в настоящее время занимается поисками преступника.

Как ранее писал News.ru, в ночном клубе в округе Ланкастер на северо-востоке штата Южная Каролина два человека погибли в результате стрельбы.

Неизвестные открыли огонь в 02:42 по местному времени (09:42 мск) в ночном клубе Old Skool Sports Bar & Grill. Восемь человек получили серьёзные травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ведётся поиск стрелявших.