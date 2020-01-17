https://static.news.ru/photo/8f298c46-3936-11ea-9175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере шесть человек пострадали в ходе аварии на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Там столкнулись легковой автомобиль и автобус.

По данным «Фонтанки», среди пострадавших главным образом пассажиры автобуса. Они получили травмы при падении в салоне транспортного средства. Кроме того, пострадала женщина, ехавшая в автомобиле. На месте работают экстренные службы. Из-за аварии на Пулковском шоссе образовалась пробка.

Ранее NEWS.ru писал, что количество погибших в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском увеличилось до двух. Число получивших травмы возросло до 12. Среди пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одна из них госпитализирована, вторая — отправлена на амбулаторное лечение.