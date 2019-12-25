https://static.news.ru/photo/6c57a6f8-26e9-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

В министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили о шести пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на территории аэропорта в селе Байкит Эвенкийского района. Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

Пострадавших шесть. Из них четырёх осматривают врачи, двух — оперируют. У всех пострадавших средняя степень тяжести, в основном — это переломы, — сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

На месте происшествия работают 15 спасателей и пять единиц техники.

Как писал NEWS.ru, вертолёт Ми-8 повредил хвостовую балку и лопасти несущего винта при жёсткой посадке в Красноярском крае. Причиной стало попадание вертолёта в снежный вихрь. На его борту в это время находился 21 человек.