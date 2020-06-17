Шесть человек погибли в загоревшихся авто в Саранске

https://static.news.ru/photo/f13a2f44-b109-11ea-be21-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 13.mchs.gov.ru

Шесть человек стали жертвами ДТП в посёлке Николаевка городского округа Саранск. Две машины «Лада Гранта» столкнулись лоб в лоб на трассе, после чего загорелись.

Авария произошла в районе дома № 148 по улице Ленина. Есть и погибшие, и пострадавшие, приводит данные своего источника «Интерфакс-Поволжье». На месте работают спасатели и полиция. Выясняются обстоятельства происшествия.

Республиканское МЧС в связи с этим просит водителей соблюдать ПДД и напоминает, что от этого зависят жизнь и здоровье людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Челябинской области. Там грузовик на скорости протаранил четыре легковые машины и врезался в фургон. Авария произошла на сужении трассы М5 в районе моста через реку Сильгу.