Шесть человек погибли в загоревшихся авто в Саранске

Шесть человек стали жертвами ДТП в посёлке Николаевка городского округа Саранск. Две машины «Лада Гранта» столкнулись лоб в лоб на трассе, после чего загорелись.
Авария произошла в районе дома № 148 по улице Ленина. Есть и погибшие, и пострадавшие,
Республиканское МЧС в связи с этим просит водителей соблюдать ПДД и напоминает, что от этого зависят жизнь и здоровье людей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Челябинской области. Там грузовик на скорости протаранил четыре легковые машины и врезался в фургон. Авария произошла на сужении трассы М5 в районе моста через реку Сильгу.
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